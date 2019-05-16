Demir: “En büyük destekçimiz, yol göstericimiz halkımız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen halk günü büyük ilgi görürken Başkan Mustafa Demir, "Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz, yol göstericimiz halkımız olacaktır" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yoğun ziyaret trafiği yaşayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu kez de düzenlediği Halk Günü'nde Samsunlularla bir araya geldi.

“Biz birlikte güçlü bir aileyiz”

Büyükşehir Belediyesi makamında ağırladığı 7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Mustafa Demir, sorunları, talepleri, önerileri dinledi, çözümleri için sorumlu birimleri harekete geçirdi. Mustafa Demir, "Halk günümüze katılan vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk, sorunlarını dinledik, çözümleri için gereken talimatları verdik. Halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlü bir aileyiz" diye konuştu.

“Kapılarımızı da gönlümüzü de açtık”

Herkesin farklı talepleri bulunduğuna dikkati çeken Başkan Demir, "Bu farklı talep ve sorunları ortak çözümler bularak çözme gayretinde olacağız. Hizmet ve projelerimizi de bunlara göre şekillendireceğiz. Halk günleri çoğunlukla yol haritamızı belirlediğimiz etkinlikler haline gelecek. Karşılıklı istişare ve ortak akıl ile hareket etmeye azami gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları, bizlerin ise gönlü halkımıza daima açık kalacaktır" şeklinde konuştu.