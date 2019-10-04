Demir: “Samsun için hizmet zamanı”

İlçe belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıda bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun için birlik olma ve hizmet zamanı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Mustafa Demir, "İlçelerde yaptığımız toplantılar çok verimli geçti. Artık Samsun için birlikte olmak ve Samsun'a hizmet etmek zamanıdır" diye konuştu.

Golf Kulübünde zirve

Samsun'un 17 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuğu oldu. Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde düzenlenen İstişare ve değerlendirme toplantısında bir araya gelen başkanlar, ilçelerin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulundu. Belediye başkanlarıyla ilçelerin sorunlarına 'ortak akıl' ile çözümler üretmek için bir araya geldiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her ay yapmayı planladığımız bu toplantılarla Samsun'a çok daha iyi ve kalıcı hizmetler kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

“Samsunlulara borcumuz var”

Samsunluların kendilerinden hizmet beklediğini söyleyen Başkan Demir, "Bu şehirde yaşayan herkese karşı vebalimiz bulunmakta. Bizlere güvenip bizi bu noktalara taşıyan Samsunlulara borcumuz var. İşte bu borcu ve vebali yerine getirmek için en üst düzeyde sorumluluk taşıyarak çok çalışmak zorundayız. Bunun için de birlikte hareket etmek hem işlerimizi kolaylaştıracak hem de başarımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

“Allah yardımcımız olsun”

İlçelerde yaptığı 'Değerlendirme Toplantıları'na da değinen Başkan Mustafa Demir, "Bu toplantılarımızın her biri son derece faydalı geçti. Buradan çıkardığımız sonuçlar gelecek için bize ışık tuttu. Muhtarlarımızı, halkımızı dinledik, notlarımızı aldık ve gerekli planlamalarımızı yapıp işe koyulduk. Bu aşamadan sonra siz değerli belediye başkanlarımızla birlikte ortak hareket ederek önümüzdeki 4,5 yılı halkımıza hizmet etmekle geçirmeyi planlıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.