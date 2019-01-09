Demir: “Samsun kazanacak”

Mahalle gezileri, esnaf ziyaretleri ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerine ara vermeden sürdüren AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ve AK Parti İlkadım İlçe teşkilat üyeleri ile birlikte Saathane esnafı, Memur-Sen ve Ordu İkizceliler Derneğini ziyaret etti.

“Gönül bağımızı hiç kesmedik”

Vatandaş ve esnafla gönül bağını hiç kesmediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmama söz verdik. Hamdolsun bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağı oluşturuyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu kurduğumuz bağ hizmetlerin ötesinde bir kardeşlik ortamı tahsis ediyor. Bu güzel birlikteliklerde vatandaşımızla aynı düşünceleri paylaşmaktan geleceğimize aynı duygularla yön vermekten ve kardeşliğimizi pekiştirmekten sonsuz mutluluk ve onur duyuyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Rabb'im birliğimizi ve gönül bağımızı daim eylesin” dedi.

"Samsunu Türkiye'nin önde saygın ticaret ve turizm merkezi yapacağız”

Siyasetin millete hizmet aracı olduğunu söyleyen AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, “Bakanlık ve milletvekilliğim döneminde bu bilinçle 12 yılımı gece ve gündüz Samsun ve ülkem için hasreden bir kişi oldum. Bizim tek düşüncemiz, vatandaşlarımıza hizmeti bir an önce nasıl ulaştırabiliriz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Samsunumuza bugünkü çağın gerektirdiği yatırımlarımızı kazandıracağız. Gayemiz Samsun'u Türkiye'nin en iyi ticaret turizm merkezi yapmak, şehrimizi, çağımızın ilerisinde tutmak. Bunu da hep birlikte yapacağız. Şehrimizde ticareti daha da canlı tutmak adına ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Bizler Samsun merkezini canlandıracağız ve ilçelerden merkeze ulaşımı kolaylaştıracağız” diye konuştu.