Demir: “Taş üstüne taş koyanın her zaman yanındayız”

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri aylık değerlendirme toplantısı bir restoranda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Demir, böyle bir akşam yemeğinde buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Hastane personeline teşekkür eden Mustafa Demir, “Özellikle asla ihmal kabul etmeyen kamu sorumluluğu alan insanlar bizler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı öncülüğünde olabildiğince yapabildiğince büyük bir enerjiyle çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Demir, Büyük Anadolu Hastanelerinin Samsun'daki ilk özel hastane olduğunu hatırlattı ve yeni yatırımından dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten'i tebrik etti. Demir, “Ben çok eski zamanlardan bu yana Anadolu grubunun Samsun'a gelişini çok iyi bilenlerden birisiyim. Büyükşehir Belediyesi olarak bizden önce görev yapan Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bizim dönemimizde daha da ilave edip taş üstüne taş koyanın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

"Gelişime ayak uydurmaya devam edeceğiz"

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten ise hastane olarak yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Samsun'da hizmet verdiklerini hatırlattı. Yönten, “550 çalışanı, 60 hekim kadrosuyla 81 vilayetimiz ve 20'nin üzerinde ülkede sağlık turizmiyle hizmet veriyoruz. Başlangıçta ciddi sorunları olan sektör, artık kamu hastanelerinin de kendisine çekidüzen vermesiyle gerçekten bir yandan kamu hastaneleri bir yandan özel sektör hastaneleri olarak ciddi manada hizmetin kalitesi artmak suretiyle yeni nesil hastanecilik dediğimiz özellikle bu dönemde dijital hastanecilik, sağlık sektöründe 5.0 hastanecilik dediğimiz yöne doğru ilerliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri de bu değişime ve gelişime ayak uydurmaya gayret ediyor ve etmeye de devam edecek” açıklamasında bulundu.

“Dış hasta oranını yüzde 20'ye çıkarmak istiyoruz”

Yaklaşık beş yıl önce diyabetik, ortopedik, göz, kulak burun boğaz, cerrahilerinde başlattıkları sağlık turizmiyle dış hasta oranını yüzde 20'lere çıkartmak istediklerini aktaran Opr. Dr. Yönten, “Bütün alt yapıyı buna göre hazırladık. Bunun için başka bir zincir hastanelerinde görev yapmış bir arkadaşımızı Uluslararası Hasta Pazarlama Direktörlüğüne getirdik” diyerek yeni hastanenin açılışı döneminde destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Yönten'in konuşmasının ardından Büyük Anadolu Hastanelerinin Uluslararası Hasta Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Pervin Sucu, sağlık turizmiyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Sucu, sunumunda yurt dışından gelen hastaların Türkiye'yi tercih etmesinde ileri tedavilerin etkili olduğunu ifade ederek, “Çok ciddi yatırımlar yaptık, Büyük Anadolu Hastanelerini sağlık turizmi alanında bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde sunumunu noktaladı.

Program sonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e üzerinde Türk bayrağı bulunan plaket takdim edildi.

Programa hastane yönetimi ve hastanede görev yapan hekimler katıldı.