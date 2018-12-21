Demir ve Tok Bayburtluların misafiri oldu

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Tok, gelenek, görenek, örf, adet ve kültürlerini gelecek kuşaklara aktarılması hususunda hemşehri dernekleri ile sıkı bir temas içerisinde olduklarını söyledi. Hemşehri derneklerinin, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler kattığını ifade eden Başkan Tok, “Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Yöresel kültürlerin yaşatılması, tanıtılması, hemşehrilik hukukunun geliştirilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında etkin rol oynayan birlikleri ve sivil toplum örgütlerini çok önemsiyoruz. Farklı kimlikler ve kültürlere sahip olan hemşehri derneklerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Samsun için üretmeli. Ortak paydamız Samsun olmalı” dedi.

"Hemşehri derneklerimizi önemsiyorum"

AK Parti Samsun Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Demir ise hemşehri derneklerini birlik ve beraberlik çatısı altında ülkeye fayda sağlaması açısından önemsediğini belirterek, “Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin birlik beraberlik ve ferah bir şehirde yaşamlarını sürdürmek adına çalışmalarımızı planlıyoruz. Otopark sorununa çok akılcı, nitelikli, orta ve uzun vadede çözüm getirecek projeksiyonları hayata geçireceğiz. Ulaşım noktasında çok ciddi anlamda rehabilitasyon, yenileme ve rahatlatıcı projelerimiz olacak. Bunları yaparken kentte yaşayan insanlarımızın asgari konforunu sağlamaya yönelik projeler yapacağız. Her bir insanımız, kentin hangi dokusunda yaşarsa yaşasın ya da hangi alanda ticari faaliyet yürütürse yürütsün onun normal ulaşımını, emniyetini, asgari mutluluğunu sağlayacak projeleri maliyeti ne olursa olsun gerçekleştireceğiz. En ücra bölgeden başlayarak tüm köylerimizin alt yapısını bitireceğiz” diye konuştu.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali de dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarete ayrıca, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ve teşkilat üyeleri katıldı.