Demir ve Tok muhtarlarla buluştu

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ev sahipliğini gerçekleştirdiği buluşmada AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, İlkadımlı muhtarlarla buluştu.

İlkadım Belediyesi Ihlamur Kafe ve Restaurantta gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan Mustafa Demir'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde önemli başarılar ve büyük projelere imza atacağını biliyorum. Özellikle sanayi alanında Samsunumuzu ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirecektir. Böylece istihdamda yeni başarılar yakalayacağımıza inancım tam. Tabii ki bu başarıların hayat bulması noktasında muhtarlarımız en önemli görevlerden biri olan vatandaşlarla kurduğumuz iletişimi sağlamaya devam etmelidirler. Yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan ilçe belediyeleri ve ya büyük şehir belediyesi yetki alanı gibi söylemlerden gelecek dönemde geride bırakmış olacağız. AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in de açıkladığı gibi ilçe belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi ayrımı olmadan bir mahalle veya bölgeye girerek tüm sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.

“Asıl belediyeciliği üretim, istihdam ve ticaret üzerine kuracağız”

Başkan Erdoğan Tok'un ardından söz alan AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, “Öncelikle muhtarlarımız arasında bayan muhtarlarımızın sayısının fazlalığı oldukça memnun edici. Ayrıca yine bu seçimlerde en çok bayan muhtar adayının yine İlkadım'dan çıkacağı anlaşılıyor. Başkanımız Erdoğan Tok'un da bayan muhtarların çokluğuna önem verdiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra çok uzun yıllardır beraber aynı yollarda yürüdüğümüz arkadaşlarımızı burada muhtar olarak görmek ilk gün ki coşkumuzu yeniden hatırlattı. 19 Mayıs'ın şehri Samsunumuzun hep coşkulu ve diri olduğunu bilmek mutluluk verici. Bu coşku ile birlikte 31 Mart'ta bayrağı devralmak nasip olursa o bayrağı en üste taşıyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'nin tamamında örnek alınacak uygulamaları birlikte hayata geçireceğiz. Hem vatandaşımızla hem siz değerli muhtarlarımızla hem de yerel yöneticilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Kentsel dönüşüm ve yenilemeye büyük önem veriyoruz. Ancak asıl belediyeciliği üretim, istihdam, ticaret, ihracat, sanat, kültür ve sosyal yaşam üzerine kuracağız” diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Buluşmanın ardından Site Camisi'nde cuma namazını birlikte eda eden Demir ve Tok, esnafı da gezdiler.