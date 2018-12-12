Demir ve Tok'un esnaf gezisi

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ve teşkilat üyeleri ile gerçekleştirilen ziyarette İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye'nin istikrarı ve geleceği için hemşehri derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin katkısının çok önemli olduğunu belirtti.

Kadın hakları üzerine önemli projelere imza atan KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı ve KADEM üyeleri ile başlayan ziyaret turu Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mustafa Seven ve yönetimi ve ardından Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri ile gerçekleştirilen buluşma ile devam etti. Ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi esnafını ziyaret eden heyet esnafın taleplerini dinledi.

Hemşehri dernekleri ve STK'ların toplumun her kesimine hitap eden ve toplumu bir arada tutan önemli unsurlardan olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Hemşehri dernekleri ve STK'lar özellikle Samsun gibi büyük şehirlerde kültürlerin yaşatılması ve toplumun kaynaşması açısından büyük rol oynamakta. Bu bilinç ile Samsun'un ortak fayda ve menfaati etrafında hareket eden tüm hemşehri derneklerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin en büyük destekçisi ve vatandaşın talebinin iletilmesinde bir elçi görevi üstlenen STK'lar ile İlkadım ve Samsun için yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

“Esnaf ve vatandaşımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz”

“Yaklaşan seçim süreci öncesi ülkemizin menfaati için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz” diyen Başkan Erdoğan Tok, “AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir ile esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz. Başkanlık sürecim boyunca sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve programlarla her zaman esnaf kardeşlerimizle bir arada olarak gönül bağımızı sağlam bir zemin üzeri oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak yaklaşan seçim sürecinde bu ziyaretlerimizi yeniden gerçekleştirerek hem yaptığımız hizmetleri değerlendiriyor hem de yapacak hizmetlerimiz adına istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Ziyaretlerimize mahallelerimizden başladık”

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir ise, “İlkadım'da Belediye Başkanımız Erdoğan Tok ile STK'lar ile gerçekleştirdiğimiz buluşmaların ardından ekonomik anlamda Samsun'un kalbi konumunda olan Fatih Sultan Mehmet Caddesi esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Esnafımızın derdini dinleyerek onların taleplerine cevap olabilmek adına var gücümüzle çalışacağız. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak gönül belediyeciliği anlayışını belediyemizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar her kademesinde vatandaşımız hissedecek. Bu belediye önünden geçerken insanların yüzünün gülümsediği bir belediye olacak. Bunun için de her zaman esnafımız ve hemşehrilerimizle iç içe olacağız” şeklinde konuştu.