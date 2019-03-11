Demircan: “Kavaklı oyunu istikrar ve huzurdan yana kullanacak”

Kavak'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan tesisleri gezerek işçilerle sohbet edip 31 Mart için destek istedi. Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Demircan, "100 yıl önce bu bölgeyi kana boğanların torunları bugün içinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden şekillendirmek istiyorlar. Bizi bölmek iç savaş çıkartmak için ülkemizi 40 yıl terörle boğuşturdular. Binlerce şehit verdik. Sonra 15 Temmuz'u yaşadık. Ardından ekonomik saldırıya uğradık. Ama yapamadılar. Şimdi de emellerine dışarıdan terör koridoru ile Türkiye'yi kuşatarak yapmak istiyorlar. Bunu da başaramayacaklar. Kavaklı oyunu istikrar ve huzurdan yana kullanacak. Ülkemizi bölmek isteyenlere ve onların içerideki yandaşlarına Osmanlı tokadını sandıkta vuracaktır. Huzur istikrar ve yatırımların devamı için tüm rakiplerimizi Kavak'ta sandığa gömelim" diye konuştu.

Kavak'ın yakaladığı hızlı kalkınma sürecini 31 Mart seçimlerinden sonra da devam ettireceğini vurgulayan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, tüm rakiplerini sandığa gömeceklerini söyledi. Muhalefet adayına tepki gösteren MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber de, "Siyaset bir duruş gerektirir. Siyasette çirkefleşmemek gerek. Ben herkesin adayıyım diyerek siyaset yapılmaz" şeklinde konuştu.

"Utanıyorsan bağımsız ol"

Kavak muhalefet adayına yönelik açıklamalarda bulunan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Öyle ben her partinin adayıyım diye gezerek bu iş olmaz. Şayet bulunduğum yerden utanıyorsan çık bağımsız aday ol. Ya da 'ben buyum yolum da bu' de. Görüyoruz ki kaçan, göçen davasına ihanet edenlerin hepsi bir arada buluştu. Halkımız onlara hak ettiği yanıtı sandıkta atacağı Osmanlı tokadı ile gösterecek" ifadelerini kullandı.