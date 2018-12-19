Demircioğlu: “Kayıp kaçak oranını yüzde 35'lere düşürdük”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, kayıp kaçak oranını 15 yılda aldıkları önlemlerle yüzde 70'lerden yüzde 35 seviyelerine düşürdüklerini söyledi.

“Karadeniz Bölgesi 9. Su ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı” Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin ev sahipliğinde yapıldı. SASKİ Genel Müdürlüğünün Atakum ilçesindeki hizmet binasının konferans salonunda yapılan toplantıya Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Özkan ve Cem Ertan ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal ve Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Tandoğan katıldı.

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, koordinasyon toplantısındaki konuşmasında SASKİ'nin son 5 yıl içinde çok önemli alt yapı çalışmaları ile içme suyu projelerine imza attığını söyledi. 15 yıl önce yüzde 70'ler civarında olan, kayıp kaçak oranlarını yüzde 35'ler düzeyine kadar düşürdüklerinin altını çizen Kamil Demircioğlu, “Kayıp kaçak ile yıllardır mücadele ediyoruz. Kayıp kaçak oranını 15 yılda gerçekleştirilen önlemlerde yüzde 35 seviyelerine çektik. Amacımız kayıp kaçak oranlarını yüzde 25 seviyelerine düşürmektir. İnşallah onu da başaracağız” dedi.

SASKİ hizmet alanı içerisinde yer alan 17 ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2014-2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla yapılan toplam harcamanın 554 milyon lira olduğunu belirten Kamil Demircioğlu, “Son 5 yılı içerisinde 3 milyon 260 bin metre içme suyu şebeke ve ishale hattı yapıldı. 304 adet sondaj açılması, 25 adet sondaj binası ve 248 adet depo yapıldı,70 adet terfi binası inşa edildi. Depo temizlikleri, depo tadilatı, arıza ve abone bağlantı işleri yapıldı. İçme suyu temini amacıyla 2014-2018 yılları Kasım ayı sonu itibariyle 304 adet sondaj açıldı, 195 su bulundu. Bu suların içilebilir nitelikte olanı ise 108 adettir. 6360 sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen SASKİ hizmet alanımızdaki mahallelerimizden 556 mahallemizde içme suyu problemi bulunmakta iken, bu mahallelerimizden 369 adedinin içme suyu sorunu çözüldü, 74 adet mahallemizde içme suyu inşaatı devam etmekte, 27 adet mahallemizin içme suyu projesi tamamlandı, geriye kalan 86 adet mahallemizin içme suyu sorunu çözmek için etüt ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslahları yatırımlarında ise son 5 yıl içinde büyük alt yapı çalışmalarını tamamladıklarına dikkat çeken Demircioğlu, “Hizmet alanı içerisinde yer alan 17 ilçenin kanalizasyon yağmur suyu alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2014-2018 Kasım ayı sonu itibarıyla 629 milyon 500 bin alt yapı yatırımı yapıldı. 542 bin 518 metre atık su, 290 bin 935 metre yağmur suyu ve 12 bin 223 metre de dere ıslahı çalışması olmak üzere toplam 845 bin 676 metre hat döşendi. İlçelerdeki alt yapı çalışmaları ve dere ıslahları tüm hızıyla devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Demircioğlu, SASKİ'ye ait laboratuvarda 46 adet parametreye bakıldığını, 2018 yılı Kasım ayı sonu itibariyle laboratuvarda 21 bin 143 adet kimyasal, 1615 adet bakteriyolojik analiz olmak üzere toplam 22 bin 758 analiz yapıldığını ve proseslere sahip 312 bin 347 m3/gün kapasiteli konvansiyonel tip(yavaş ve hızlı kum filtreli), paket arıtma tipi ve ters ozmoz sisteme sahip toplam 22 adet içme suyu arıtma tesisi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı ayrıca SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Namık Kemal Bakoğlu, Kemal Kaya ve Cihan Güller ile daire başkanları katıldı.