Demirtaş: “Ben dahil herkes görevini eksiksiz yapma gayretinde olacak”

Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar öncesi tek tek masaları gezerek çalışanlarla tokalaşan Başkan Demirtaş, personel ve ailelerinin hatırını sordu ve onlarla sohbet etti.

“Mübarek Ramazan-ı Şerifin farklı bir manevi iklimi var. Bu manevi iklimi sizlerle beraber yaşıyoruz” diyerek çalışanlara hitap eden Baskan Demirtaş şunları söyledi: "Karşılıklı saygı ve sevgi önemli sizlerle birlikte belediyemize kurumsal bir kimlik oluşturacağız. Belediyemizin üzerine düşen birçok sorumlulukları var. Karşılıklı anlayış içerisinde bir ve beraber olarak bu sorumlulukları yerine getireceğiz. Kurumları yücelten çalışanlarıdır. Ekmeğin ne anlama geldiğini bilenlerdenim. Sizler de rızkınızı helal ettirmek için çaba göstermelisiniz. Bir siyasi partinin arka bahçesi olarak değil. Biz namuslu ve dürüst olacağız. Adaletli ve eşit davranacağız. Ben de dahil olmak üzere herkes görevini eksiksiz yapma gayretinde yapacak. Belediye imkanlarını kendi imkanlarımız gibi tasarruflu kullanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Başkan Demirtaş'a çiçek takdim etti.