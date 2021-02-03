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Demirtaş: “Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız.

Bu doğrultuda da imkânlarımızı ilçe halkımız için seferber ediyoruz” dedi.


Gelecek Partisi İlkadım İlçe Başkanı Yaşar Güngör ve yönetimini makamında ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, “Biz İlkadım'ı her açıdan gelişmiş bir ilçe yapmak istiyoruz. Bize uluşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bir nebze de olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendileriyle paylaşıyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu doğrultuda da imkânlarımızı ilçe halkımız için seferber ediyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsiyoruz. Bizim hayatta ki tek gayemiz gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır” diye konuştu.

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