Demirtaş: “Ekonomik toparlanma sürecinde iyi bir ivme kazandık”

Bunda sonra da topluma yararlı olacak hizmetleri ilçemizde hakim kılacağız” dedi.

İlkadım Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında bir araya gelen belediye meclis üyeleri, 7 gündem maddesini görüştü. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, gündeme getirilen konularla ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Gündem maddeleri öncesi söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Talat Eyüpoğlu, “Bartın'dan MHP'nin Ankara'daki bölge toplantısına gitmek üzere yola çıkan midibüsün kaza yapması sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in ve MHP il yönetiminden Murat Sevilmiş'in hayatlarını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Milliyetçi Harekat Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum. Kazada vefat eden kardeşlerimizde Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üstün'den teşekkür

Akabinde söz alan MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün ise, “Ben de bu kazada vefat eden arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Talat Eyüpoğlu'na da bu iyi dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bir kardeşimizi daha ebediyete uğurladık”

“Ben de uzun yıllar o bölgede Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğünde görev yapmış biriyim” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye başkanımızı yekinen de tanıyorum. Çok eskiden bir dostluğumuz vardı. Her şeyden önce bir kardeşimizi ebediyete uğurlamanın üzüntüsünü yaşadık. Başta ailesine, akrabalarına, mesai arkadaşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor ve sabır temenni ediyorum. Değerli kardeşim Kömeç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Demirtaş, belediyenin mali durumuyla ilgili de şunları kaydetti:

“Göreve geldiğim zamandan bu zamana kadar çok dikkatli, çok itinalı, tabiri caizse sinekten yağ çıkarır misali bir iki buçuk yılı geride bıraktık. Çok bunaldık, çok baskı altında kaldık ama mali acıdan diğer yerel yönetimlere göre toparlanma sürecinde iyi bir ivme kazandık. Bunda sonra da topluma yararlı olacak hizmetleri ilçemizde hakim kılacağız.”

“Oy birliği ile kabul edildi”

Toplantının ilk gündem maddesi olan 2022 mali yılı performans programı ile ilgili bütçe komisyon raporu ve mali bütçe tasarısının tek tek oyladığı gündem maddesi oy birliği kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan konteyner izin kullanma izin belgesinin komisyonda tekrar görüşülmesi ve imar plan değişikliği olan 4 ve 5 inci gündem maddeleri oy birliği ile kabul gördü.

İlkadım'a kardeş şehir

Gündem diğer maddelerinde olan İlkadım Belediyesi ile Türkmenistan'ın Merv Belediyesi arasında tarihten gelen bağlarla birlikte ticari ve turizm amaçlı ilişkiler kurulmasına yönelik ‘kardeş şehir' gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.