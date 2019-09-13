Demirtaş: “Gazilerimiz Cumhuriyetimizin teminatıdır”

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gazilerin de şehitler ile birlikte Cumhuriyetin teminatı ve temel taşı olduğunu söyledi

“Gaziler Günü” etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce mevlit programı gerçekleştirildi. Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, gazilerin şehitler ile birlikte Cumhuriyetin teminatı ve temel taşı olduğunu söyledi. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kahramanlık olunmadığına vurgu yapan Demirtaş, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve müftülüğümüzün Büyük Cami'de gerçekleştirdiği program sonrası biz de belediye olarak halkımıza küçük bir ikramda bulunmak istedik. Bugünün en güzel bir şekilde kutlanmasını sağlamak, günün önemine dikkat çekmek için bugün hep birlikte buradayız” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Mevlit programına ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.