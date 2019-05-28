İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu'nu makamında misafir eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Güvenlik güçlerimiz başımızın tacıdır, göz bebeğimizdir, gururumuzdur" dedi.

Gazi Hizmet Binası başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu'nu belediye binası önünde karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İlkadım'da görev süresi boyunca karşılıklı iyi niyet, iş birliği içinde görevine devam edeceğini dile getiren Başkan Demirtaş, “Ordumuz, komutanlarımız ve güvenlik güçlerimiz başımızın tacıdır, göz bebeğimizdir, gururumuzdur. Gece-gündüz zor şartlarda bizlerin güvenliği için nöbet tutan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu başarılar diledi.

Misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini ifade eden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ''Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Güler yüzle, insana değer veren bir profil ile güzel hizmetlere imza atarak başarılı bir dönem geçireceğimiz düşünüyorum. Şehrimizin huzuru, güvenliği için halkımızın her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.