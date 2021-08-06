Demirtaş: “Hem yolları hem de gönülleri yapıyoruz”

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında gerçekleştirdiği beton yol ve kaldırım yapım çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiriyor. Ekipler, şu ana kadar 600 metrekare beton kullanırken, çeşitli noktalarda çalışmaları devam ettiriyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kent merkezindeki baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Farklı noktalarda kaldırım, yol ve asfalt çalışmalarına devam eden Müdürlük ekipleri, çalışmaları hızlandırabilmek için baskı beton kaldırım uygulamasını devreye aldı. Kaldırım zeminine dökülen beton kalıplar vasıtasıyla kaldırımlar şekillendirilirken, yapılan uygulama ile kaldırımlar yeni görüntüsüne kavuşuyor.

Belediye olarak pandemi döneminde de çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe merkezindeki çalışmalarımıza halkımıza söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Kaynaklarımızı etkin, verimli kullanarak bu şehrin tek bir insanına tek bir kuruş ek maliyet getirmeden şehrimizin yıllardır süren ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayarak hizmet belediyeciliği ile hem yolları hem de gönüllere giden yolları yapıyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız mahallelerimize hayırlı olsun. Ekiplerimiz şehrimizin her noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehrimizin farkını her yönüyle fark ettireceğimiz hizmetlerimiz kesintisiz sürecek" diye konuştu.