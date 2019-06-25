Demirtaş: “Her türlü fikir ve projeye kapımız açık”

İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri ve muhtarların yoğun katılımı ile Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan önceki dönem İlkadım Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, 5 yıl içerisinde İlkadım için güzel şeyler yaptıklarını belirterek, “Birlikte çalıştık. Birlikte projeler ürettik. Bu güzel çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür eder ve yeni seçilecek olan konsey başkanımıza ve yönetimine başarılar dilerim” diye konuştu.

İlkadım Kent Konseyi Başkanı seçildi

Büyük bir ilgi ve katılım ile gerçekleştirilen kurul toplantısında çalışma grupları, yürütme kurulu üyeleri, divan başkanı ve üyeleri ile kent konseyi başkanı açık oylama ile seçilerek 2 yıllık görev süresine başladı. Yapılan oylama ile İlkadım Kent Konseyi Başkanlığına Yahya Taşkıran seçildi. Taşkıran yaptığı teşekkür konuşmasında, “İlkadım için, bu salonda yoğun bir ilgi ile bir araya gelen tüm katılımcıların yanı sıra ilçemize katkı sağlayacak fikri olan bütün vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız. Hep birlikte projeler üreterek başarılı bir yönetim sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Bu önemli göreve beni layık gören herkese yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İlkadım'a hizmet için tüm fikirlere kapımız açık”

Daha sonra açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise belediye ve kent konseyi bünyesinde İlkadım ve Samsun için en iyi hizmeti sağlamak için çalışacaklarına vurgu yaparak, “Bu şehre katma değer sağlayacak her türlü fikir ve projeye kapımız açık olacak. Geçmiş dönemden gelen tecrübemiz ile kuruculuğunu yaptığım İlkadım Kent Konseyimizi yeni dönemde de koşulsuz destekleyeceğiz. Konseyimiz bünyesinde mahalle meclisi kurarak vatandaşımızın taleplerini ilk ağızdan öğrenme ve çözüm üretme şansı bulacağız. Böylelikle daha sağlam bir iletişim kurarak hemşehrilerimize hızlı çözümlerle hizmet götüreceğiz. Yeni dönemde Kent Konseyimizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacak ve bu şehri örnek projelerle birlikte güzelleştireceğiz. Belediyemizin desteğinin her zaman yanında olacağı İlkadım Kent Konseyimizin yeni başkanı ve üyelerine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.