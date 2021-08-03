Demirtaş: “Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyoruz”

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol açma, genişletme, parke taşı tamiri, park ve çevre düzenleme, asfaltlama çalışmaları hız kazandı. Ekipler, ilçede bozulan, tahrip olan kaldırımların tamirat işlemleri ile yeni kaldırımlar yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yazdan kalan günleri iyi değerlendirmek için yoğun bir mesai içine girdi. Merkez mahallelerde yoğun bir çalışma sürdüren ekipler asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu ve asfalt yama gibi çalışmalarını bütün mahallelere yayarak İlkadım'ın her mahallesini şantiye alanına çevirdi. Vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla haftanın yedi günü yoğun mesai harcayan İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haftalık planlar dahilinde bu hafta 10 mahallede birçok farklı noktada 400 m2 kaldırım tamiratı, 265 m bordür tamiratı, 300 m2 asfalt yama çalışması,500 m imar, kadastro yolu ve 1910 m malzeme sıcak asfalt serim çalışmaları yaptı.

“Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ekiplerimiz, tüm mahallelerde gece-gündüz demeden görev yapıyor. İhtiyaç olan bölgelerde yeni kaldırım çalışması, kaldırım yenilemesi, yol açım ve yenileme çalışmaları ile İlkadım halkının ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreterek vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Asfalt çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak merkez mahallelerimizde birçok alanda çalışmalarımız sürmekteyiz” diye konuştu.