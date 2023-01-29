Demirtaş: "İlkadım, en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir ilçe olacak"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsunlu sanatçılarımıza, yazarlarımıza ve şairlerimize destek olup sahip çıkıyoruz. Bunun için çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Hedefimiz ilçemizi en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir ilçe kimliğine büründürmek" dedi.

Samsun'da çok sayıda şairin kaleminden çıkan şiirlerden kurgulanan "Yolu Güneşin Doğduğu Şehirden Geçen Şairler Şiir Seçkisi" 2 tanıtım gecesinde, çok sayıda şair ve yazar bir araya geldi. Acem Tekkesi'nde düzenlenen geceye İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş, SASAD Başkanı Ömer Umutlu, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan SASAD Başkanı Ömer Umutlu, "Şehrimizin kültür sanat ortamına katkı sağlamak, Samsunlu yazarlar arasında işbirliğini artırmak, kitap okuyan insanların şiirlere olan farkındalığını artırarak kurumsal olarak hareket etmek gerektiğine inanıyorum. O yüzden Samsunlu şair ve yazarlarımızı tek bir çatı altında toplamak istiyorum. Farklı etkinlik ve sosyal aktivitelerle Samsun'da yaşayan sanat, kültür ve edebiyat insanlarını buluşturmalıyız. Bu anlamda sanata ve sanatçıya vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı şahsım başta olmak üzere İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a ve bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe halkının sanata ve sanatçıya olan ilgisini öne çıkarmak için çeşitli etkinliklerle sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Acem Tekkemiz bundan sonra sadece farklı kültürel ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Bizler şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. Sanatçılarımızla çalışmalarımızın sadece etkinliklerde etkinliğe olmamasını istiyoruz. Bu nedenle ilişkilerimizi sıkı tutup gönül bağlarımızı koparmıyoruz. Bu manada Samsunlu sanatçılarımıza, yazarlarımıza ve şairlerimize destek olup sahip çıkıyoruz. Bunun için çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Hedefimiz ilçemizi en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir ilçe kimliğine büründürmek. Biz bu konuda iddialıyız ve çalışıyoruz. Bugün burada bir araya gelerek bu güzel atmosferi oluşturan tüm şiir sever dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen gecede kitapta eserleri olan şairler, katılımcılara şiirlerini seslendirdiler. Program sonunda desteklerinden ötürü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürü Sefa Çelebi ve İlkadım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hasan İnan'a plaket takdim edildi.