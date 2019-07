Demirtaş: “İlkadım'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağız”

İlkadım'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağız” dedi.

Başkan Demirtaş, Necmettin Bacaksız'ın düzenlediği kahvaltı programında, Kazımkarabekir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Gerçekleşen kahvaltıya katılan ve mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Demirtaş, “Biz şehrimizde hangi şartlar altında başkan olduğumuzun farkındayız. İlkadım'ın bize bakışını da biliyoruz. 31 Mart seçimleri bu şehrin dönüm noktasıydı. Bir duruş meselesiydi. Bu duruşta hakikaten İlkadım halkı çok sağlıklı bir duruş sergiledi. O sağlıklı duruşun arkasında da bize güvendi. Ben öncelikle burada olan katılımcılara ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. İlçemizi burada hayat süren halkımızla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

“Her yaştan insanın görüş ve önerilerine önem veriyoruz”

Yaptığımız hizmetlerimizi halkımıza aktarmak, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne yönelik düzenlenen buluşmalar sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan insanın görüş ve önerilerine önem veriyoruz. İlçemizin farklı mahallelerinde yaşamlarını sürdüren mahalle sakinleri, mahalle muhtarlarımızın fikirleriyle bize yol göstermeleri ile farklı programlarla halkımızın hep yanında ve içinde olduk, onlar da sağ olsun bizi kendilerinden biri gibi görerek bizlerin yanında oldu. Bizler de hizmet için neler yapabiliriz düşüncesiyle hizmet ve çalışma planlarımızı yapıyoruz. Her mahalle için öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyor ve ona göre yol haritamızı çiziyoruz” şeklinde konuştu.