Demirtaş: “İlkadım'da her yaşta sanata ve sanatçıya destek vereceğiz”

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede her yaşta sanata ve sanatçıya verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Çocuk ve Gençlik Korosu tarafından belediyenin çok amaçlı salonunda konser verildi. Şef Ali Rıza Gündoğdu önderliğindeki THM Çocuk ve Gençlik Korosu, sahne performanslarında dinleyicilerden tam not aldı. Gecede, Şef Ali Rıza Gündoğdu'ya yaklaşan ‘Babalar Günü' münasebetiyle pastalı kutlama yapıldı.

“Hız kesmeden devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konserde emeği geçenleri ve birbirinden özel parçaları seyirciyle buluşturan çocuk korosu üyelerini tebrik etti. Çocukların kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için geleceğe olan yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Demirtaş, “Her bir çocuğumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlkadım'da her yaşta sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.