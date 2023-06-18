Demirtaş: “'İlkadım'da sanat var' sloganıyla çalışmalarımıza mühür vuracağız”

Samsun'un İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun “Solistler Geçidi” konseri adı altında verdiği konserde müzikseverler Türk sanat müziğine doydu. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım'ın kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Türk Sanat Müziği Korosu Acem Tekkesi'nde gerçekleştirdiği konserle dönemi kapattı. Şef Erdal Şahin önderliğinde gerçekleşen programa çok sayıda sanatsever katıldı. Yaklaşık 2 saat süreyle katılımcılar müzik ziyafeti çekti. Salonu dolduran sanat müziği tutkunlarına eğlenceli dakikalar yaşatan koro, bazı şarkılarda salondaki insanlarla da düet yaparak şarkılarını seslendirdi. Nihaventten hüzzama, uşşaktan hicaza kadar birçok farklı makamdan şarkılarla gönüllere taht kuran eserleri başarıyla icra eden solistler uzun süre alkışlandı. Müzik dolu geçen gecenin sonunda İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık koro ekibine teşekkür ederek, koro şefi Erdal Şahin'e çiçek takdiminde bulundu.

İlkadım Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizin kültür ve sanat hayatını, İlkadım'ın adına yaraşır şekilde, canlı tutmak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmak için kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz. İlçemizde çalışmalarımıza yeni bir sloganla devam edeceğiz. ‘İlkadım'da sanat var' sloganıyla çalışmalarımıza mührümüzü vuracağız” dedi.

Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.