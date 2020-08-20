Demirtaş: “İlkadım'ı güzelleştirmeye devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ile vatandaşlar ve çocukların yoğun olarak kullandığı dinlence alanları ve parklar yeni ve modern görünümleri ile dikkat çekiyor. İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları vatandaşlar tarafından da ilgi ve beğeniyle karşılanıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan dinlence ve park alanlarının tamamında sağlıklı bir ortam oluşması için yoğun bir mesai harcayan ekipler aynı zamanda yapılan çevre düzenlemesi ve çiçek ekimleri ile huzur veren ortamlar oluşturuyor.

“İlkadım'ı güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Nüfus yoğunluğu ve konumu ile şehrin vitrini konumunda olan İlkadım'ı güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle ortak kullanım alanlarında hijyenik bir ortam sağladıktan sonra peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Demirtaş, “Belediyemizin tüm birimleri ile halkımızın hizmetindeyiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimiz de özverili bir çalışma sergileyerek çim biçmeden çiçeklendirmeye, temizlikten yenileme ve bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemizin en önemli dinlence merkezi ve parkları konumunda olan Gazi Park, Gençlik Parkı ve yürüyüş yolu gibi ortak kullanım alanları yeni görünümlerine kavuşarak buralarda dinlenmek ve zaman geçirmek isteyen hemşehrilerimize huzur veren ortamlar haline geliyor. Halkımızın huzur içerisinde dinlenebileceği, gençlerimizin güven içerisinde zaman geçirebileceği ve çocuklarımızın neşe ile oynayabilecekleri ortamları sağlamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.