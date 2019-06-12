Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de halkımızın yanındayız”

İlkadım genelinde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 4 cenaze nakil aracı, cenaze sahipleri ve yakınlarının ulaşım hizmetlerini karşılamak için 4 adet cenaze otobüsü ve taziye çadırlarıyla hizmet veren belediye cenaze hizmetleri, diğer yerel yönetimlere de örnek oluyor.

İlkadım Belediyesi'nin bundan böyle vatandaşların iyi gününde olduğu gibi en acılı günlerinde de yanında olacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çünkü ölüm, hayatın bir gerçeği. Belediyemiz bünyesinde yeniden organize edilen cenaze hizmetleri ilçemizin büyük bir ihtiyacı. Cenaze sahibi sadece cenazesinin acısını yaşasın; ikramla, masayla, sandalyeyle uğraşmasın; bunların tamamını biz İlkadım Belediyesi olarak üstlenelim diyerek vatandaşımızın acısını hafifleten hizmetler sunuyoruz" dedi.

‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışını şiar edinmiş bir hizmet anlayışı ile vatandaşların yanında olduklarını anlatan Demirtaş, “Baş sağlığı dilekleri için cenaze sahiplerine gelen yakınlarını, misafir olan vatandaşlarımızı belediye olarak bizler ağırlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında bulunarak acılarını paylaşıyoruz” diye konuştu.