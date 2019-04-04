Demirtaş koltuğa oturdu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş, yoğun katılımın ardından gerçekleşen devir teslim töreniyle makamına oturdu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından İlkadım Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Millet İttifakı İYİ Parti adayı olan Necattin Demirtaş görevine başladı. Yoğun katılımın olduğu törende açıklamalarda bulunan Demirtaş, her kesimden oy aldıklarını söyledi. Herkesin sevgisini kazandıklarını kaydeden Demirtaş, “Sevginin dili kazandı. Biz, sevgi dilinden ve adaletten asla ayrılmayacağız. An itibariyle siyasi kimliğimi çıkardım, herkesin başkanı oldum. Bundan sonra da herkesin başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğim. Bu anlamda seçim süresince bize maddi ve manevi gönülden destek veren tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Necattin Demirtaş kimdir?

1955 Samsun Kavak doğumludur. İlkokulu Emrullah Efendi, Ortaokulu Mithat Paşa, Lise tahsilini 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı. Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı. 2009 yerel seçimini kazanarak İlkadım Belediye Başkanı olmuştur. İngilizce bilmektedir ve evlidir.