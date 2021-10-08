Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”

İlkadım Belediyesi İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 60 LGS, 300 de YKS öğrencisi ile destekleme kurslarına başladı. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan kurslar yoğun ilgi gördü. Derebahçe, Kadifekale ve Yaşardoğu İLKEM olmak üzere 3 farklı şube, TYT-AYT sınav hazırlık kurslarıyla öğrencilere hayallerindeki bölümleri kazanabilmeleri için destek veriyor.

“Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”

İlkadım ilçesinin eğitim ve öğretim yönünde öne çıktığı bölgelerden bir tanesi haline geldiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizin en fazla eğitim kurumuna sahip olan bir belediye konumundayız. Gençlerimizin yanında olmak ve sınav heyecanlarını azaltmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz gayretlerinin neticelerini en güzel şekilde alacaklar inşallah. Benim onlara güvenim tam. İlkadım Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarısını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum” dedi.