Demirtaş, Sarıcaoğlu'nu makamında ağırladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu makamında ağırladı.

Ziyarette Başkan Sarıcaoğlu, Başkan Demirtaş'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, kalkınmanın yerelden başladığını ve hayata geçirecekleri hizmet ve projelerle Türkiye'nin kalkınmasına da katkı sağlayacaklarına vurguladı. Demirtaş, “Şehrimizin her ilçesi ayrı bir önem ve değer taşıyor. Biz de yerel yöneticiler olarak ilçelerimize hak edilen ve beklenilen hizmeti sunma gayretindeyiz. Seçimler geride kaldı. Parti rozetlerimizi çıkardık. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit mesafedeyiz. Hedefimiz kentimize güzellikler katabilmek, vatandaşlarımızın refahına katkı sağlayabilmektir. Şehirler geliştikçe ülkemiz de büyür ve gelişir" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu kahve fincan seti hediye etti. Demirtaş, Sarıcaoğlu ve beraberindeki heyete yeni hizmet binasını gezdirmesi ile ziyaret son buldu.