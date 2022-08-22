Demirtaş: "Tüm olumsuzluklara rağmen ağlamak durumunda değiliz"

'Sanat Çarşısı 2' sergisi açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pandemi döneminde mali yönden kımıldayacak hallerinin olmadığına dikkat çekerek, "Tam sistemi yerine oturttuk derken asgari ücretteki artışın karşılığı olan ödenekler artmayınca hareket kabiliyetimiz daralıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ağlamak durumunda değiliz. İlçemize bir şeyler yapma gayretindeyiz" dedi.

Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) ve İlkadım Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ”Sanat Çarşısı 2” sergi ve konser etkinliği yoğun katılım ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Gazi Park bahçesinde kurulan 22 Ağustos -28 Ağustos tarihlerinde 7 gün boyunca kapıları sanat severlere açık kalacak olan ”Sanat Çarşısı” sergisi açılışına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş, SASAD Başkanı Ömer Umutlu, STK temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılış kurdelesi kesim töreni öncesi konuşma yapan Ömer Umutlu, "Gecen sene Pandemi nedeniyle kısıtlı imkanlar ile yaptığımız sanat çarşımıza bu sene bakıyorum ki diğer illerden Çorum'dan Sinop'tan katılım var. Bu da bize bunu gösteriyor ki bu etkinliği ulusal bir noktaya taşıyarak sanatı geliştirerek eserlerimizi tanıtmak şehrimiz için çok önemlidir. İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ile birlikte bu şehre bir hareket katıyoruz. Şehrimizin bu etkinliğe bu ruha ihtiyacı var” diye konuştu.

“Tüm olumsuzluklara rağmen hizmet gayretindeyiz”

Pandemi dönemi ve mali tabloya bakarak kımıldayacak bir hallerinin olmadığını ifade eden Başkan Demirtaş, "Tam sistemi yerine oturttuk derken asgari ücretteki zam artışını karşılığı olan ödenekler artmayınca hareket kabiliyetimiz daralıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ağlamak durumunda değiliz. İlçemize bir şeyler yapma gayretindeyiz. Bu yıl ikincisini yapacağımız sanat çarşısı etkinliğimiz imkanlar dahilinde geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Sanatı ve sanatçıyı destek olmanın yerel yönetimler olarak bizlerin büyük görevi olduğunu düşünüyorum. Biz sanatçılarımızla çalışmalarımızın sadece etkinliklerde etkinliğe olmamasını istiyoruz. Bu nedenle ilişkilerimizi sıkı tutup gönül bağlarımızı koparmıyoruz. Bu manada Samsunlu sanatçılara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bir araya gelen sanatsever dostlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da ”Sergiyi oldukça beğendim. Burada yapılan eserler oldukça zor emek ve göz nuru isteyen ürünlerdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

7 gün boyunca açık kalacak

28 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak sergide çini, heykel, resim, seramik, oyuncak, hattat, el sanatları ürünleri, Samsunlu yazar ve şairlerin eserlerinin yanı sıra, konser, performans gösterileri yer alacak.