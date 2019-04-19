Denetimli serbestlikten yararlanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden iş makinelerine ait malzemeleri çalan ve denetimli serbestlikten yararlanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden iş makinelerine ait malzemeleri çalan ve denetimli serbestlikten yararlanan şüpheli tutuklandı.
Bahçeler Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan iş makineleri tamir atölyesinden 20 gün arayla 2 kez gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili polis tarafından gözaltına alınan ve çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan Adem B.(27), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.