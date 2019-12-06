Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve öğrencilere doğru akran rol-modelleri oluşturmak adına hayata geçirilecek "Deneyimini Paylaş" projesi başlıyor.

Sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda anlatmaya değer başarı hikayeleri olan lise ve ortaokul öğrencilerinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine bu başarı deneyimlerini anlatmalarını sağlayacak olan "Deneyimini Paylaş" projesinin ilk toplantısı Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi. Deneyimini Paylaş projesi ile ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin doğru akran modelleri seçmelerini sağlamak için kendi başarı hikayelerini anlatacakları bir süreç başlatıldı.

Proje kapsamında yapılacak Deneyimini Paylaş seminerleri ile özellikle uygun meslek ve üst öğretim kurumu seçecek olan 8. sınıf öğrencileri ulaşılabilir ve doğru rol-model alacakları ilham verici deneyimlere sahip akranları ile bir araya gelmeleri amaçlanıyor. 27 Kasım tarihinde yapılan ilk toplantıya katılan öğrencilere ve rehberlik öğretmenlerine proje süreci hakkında Bafra RAM Müdürü İlker Karakaya tarafından kapsamı amacı ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında ortaöğretim ve ilköğretim okullarından istenilen bilgi formları incelenerek tespit edilen 28 öğrenciyle birebir mülakatlar yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde projeye dahil edilecek 16 öğrenci belirlendi. Toplantı sonrasında belirlenen tarihlerde proje de görev alan 16 öğrenciye diksiyon, etkili sunum teknikleri ve sunum programlarını kullanabilme konularında Bafra RAM Psikolojik Danışmanı Faruk Gülşen tarafından eğitimler verilmeye başlandı.

Çalışmada sadece öğrencilerin aktif olacağı, öğrencide öğrenciye eğitimin ve aktarımın yapılacağı olması projenin etkisini arttırarak, il çapında bir öğrenci hareketinin başlamasının kıvılcımı olması hedefleniyor. Proje kapsamında belirlenen toplam 14 ortaokula 4'er kişilik gruplar halinde gidecek olan görevli öğrenciler deneyimlerini aktaracakları 10'ar dakikalık sunumlar yapacaklar. 2020 yılı Nisan ayında tamamlanacak olan proje kapsamında toplam bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.