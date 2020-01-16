Deneyimlerini paylaştılar

Çeşitli spor branşlarında ve proje dallarında il ve Türkiye genelinde derece yaparak başarılı olan öğrenciler, Mustafa Kemal Ortaokulunda 8. sınıf öğrencilerine yaptıkları sunumla branşlarında nasıl başarı elde ettiklerini anlattılar. 270 öğrencinin sunumlara dinleyici olarak katıldığı çalışmada, sunum yapan öğrenciler başarı deneyimlerini paylaşarak onlarında kendi başarı hikayelerini yazabilecekleri ve geleceği şekillendirecek örnek insanların çok uzaklarda olmadığı mesajını verdiler. Özellikle kendi başarı hikayelerinde karşılaştıkları ve aştıkları zorlukları, sonrasında elde ettikleri başarıları paylaşan öğrenciler, kendilerini dinleyen akranlarından büyük ilgi gördü.

2 seans halinde yapılan projenin sunum etkinliklerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Şube Müdürleri Yüksel Aydın, Zekeriya Akbağ, okul yöneticileri, rehber öğretmenler, okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldılar.