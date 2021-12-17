Bedenimize yaptığımız bu yük diyabet, tansiyon, kemik eklem rahatsızlıkları gibi problemleri beraberinde getirebiliyor” dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, yeni yılda herkesin birçok yeni hedefi olduğunu ve bu hedeflerin başında sağlıklı bir beden isteği geldiğini belirtti. Dengeli ve doğru beslenmenin önemine değinen Torun “Beden ağırlığımız beraberinde getirebileceği hastalıklar ile birlikte hem fiziksel sağlığımızı hem de ruhsal sağlığımızı etkiler. Beslenme düzenimizde tercih ettiğimiz gıdalar, öğün düzenlerimiz hatta besinleri pişirme yöntemlerimiz bedenimizde birçok noktayı, fiziksel sağlığımızı etkiliyor. Örneğin insülin salınımımız değişiyor ve yeme dürtümüzü etkileyebiliyor. Tercih edilen besinler ve öğün saatleri açlık tokluk sinyallerimiz üzerinde de etkili oluyor. Uzun vadeli yanlış tercihler sonucu vücut yağ oranında artışla birlikte daha yorgun bir beden ile karşı karşıya kalıyoruz. Bedenimize yaptığımız bu yük diyabet, tansiyon, kemik eklem rahatsızlıkları gibi problemleri beraberinde getirebiliyor. Tüm bu durumlar birleşince fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığımız daha negatif bir noktaya geliyor. Sağlık demek sadece fit bir beden demek değildir hem fiziksel sağlık hem ruhsal sağlık bir arada iyi halde olmalıdır. Unutmayın, dengeli ve doğru bir beslenme düzeni ile daha sağlıklı bir bedene ulaşmak mümkün” diye konuştu.