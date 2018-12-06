Deniz canlılarının seramiğe yansıması

Karadeniz'in en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza AVM, sanatsever ziyaretçilerini Melda Genç'in “Başkalaşım: Deniz Canlıları” adlı 2. kişisel seramik sergisinde buluşturdu.

Pi·azza AVM'nin 3'ncü katındaki Sanat Galerisinde seçkin bir davetli grubunun katılımı ile açılan sergide; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Melda Genç'in akademik çalışmaları kapsamındaki eserleri yer alıyor.

Sanatçı, su altındaki canlıların dünyasını seramiğe yansıtırken, bu canlıların karşı karşıya bulunduğu tehlikelere de dikkati çekiyor. Birbirinden kıymetli seramik eserlerde; denizlerde ve okyanuslarda yaşayan su canlılarının azaldığına, balıkların çoğunun aşırı avlanmaktan, sanayi atıklarından ve atılan çöplerden kaynaklı olarak yaşamlarını yitirdiklerine vurgu yapılıyor.

Sanatçı, denizlerin ve okyanusların küresel çöplükler olarak kullanılmasını engellemek amaçlı girişimler başlatılmasına rağmen, gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakmak için bireysel olarak da herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini savunuyor.

Deniz canlılarından yola çıkıp, “seramiğin malzemesi olan kili soyutlamacı bir anlayışla yeniden yorumlayarak”, farkındalık yaratmaya çalışan sanatçının büyük ilgi gören sergisi, 10 Aralık Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.