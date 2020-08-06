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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop’da denizde yüzerken kardeşi ile boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'da denizde yüzerken kardeşi ile boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Akliman sahilinde 14 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat İpek (17) ile kardeşi Emirhan İpek (14) denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiği gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara haber verdi. Denizden çıkartılan kardeşler Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan kardeşler, hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emirhan İpek, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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