Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Can Açıcı (17), serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 10 gündür Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan genç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.