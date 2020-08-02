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Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Mert Cin denizde kayboldu. Deniz polisi tarafından denizden çıkartılan Mert Cin kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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