İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’da denizde cenin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Samsun'da denizde cenin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.



Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar denizde cenin gördüklerini tahmin ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. İnceleme sonrasında cenin zannedilen şeyin bir hayvana ait olduğu ileri sürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.