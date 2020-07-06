Denizde yüzerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Samsun'da denizde yüzerken kalp krizi geçirip boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri mevkisinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Alıcı (52) denizde yüzerken kalp krizi geçirip boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde sudan çıkartılarak özel bir hastaneye kaldırılan Alıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.