Denizden çıkanlar şaşırttı

Samsun'da 205 kilometrelik sahil şeridinde Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz temizliği yapıldı. Bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler denizden çıkarıldı. Başkan Mustafa Demir, “Değerli halkımızdan denizimizin ve sahillerimizin temiz tutulması noktasında duyarlılık ve destek bekliyoruz” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde mavi bayraklı plaja en çok sahip il olan Samsun'da sahillerin temiz tutulması için büyük mücadele veriliyor. Mavi bayraklı 13 plajın bulunduğu kentte çevre yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğine de büyük önem veriyor.

Plajlarda kum eleme çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü sahillerde denizi atıklardan arındırıyor. Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerini kapsayan sahillerde deniz belirli aralıklarla temizleniyor.

Dalgıçlar çıkardı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların katılımıyla 37 km uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı sahilinde yapılan çalışmada denizden çok sayıda atık toplandı. Çalışmada denizden en çok canlıların hayatını tehlikeye sokacak bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler çıkarıldı. Ayrıca denizin dibinden çıkarılanlar arasında tekne kalıntısı, sandalye ve meyve kasası gibi materyaller de yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Değerli halkımızdan denizimizin ve sahillerimizin temiz tutulması noktasında duyarlılık ve destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Atık toplama çalışmasıyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“37 kilometre uzunluğundaki kumsal ve denizimizin kıyı kısımlarının kum eleme, tırmık ve temizlik çalışmalarını yaz ve kış aylarında aralıksız sürdürmekteyiz. Bugün de burada Adnan Menderes Bulvarı sahilinde İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerimiz ile birlikte denizde temizlik çalışması yaptık. Denizden sandalye, meyve kasası, tekerlek, pil, çakmak, cam şişe ve maske gibi birçok atık çıkarıldı. Bu çalışma ile birlikte doğamızı ne kadar sahiplendiğimize, temiz toplum ilkesine ve çevre kirliliğine tekrardan dikkat çekmek istiyoruz.”