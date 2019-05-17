Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebetiyle denizin üstüne Türk bayraklarıyla '1919' yazıldı.

100. Yıl Atatürk Kupası Yelken Yarışları, Samsun Yelken Kulüp'te bugün gerçekleştirilen törenle açılacaktı. Ancak havada rüzgar olmaması nedeniyle hakemlerin yarışlara izin vermemesinden dolayı yarışlar başlayamadı. Açılışa gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, yarışlar başlamayınca, denizin üzerine yazılan dev 1919 yazısını incelediler.

Bugünkü etkinlikler hakkında bilgiler veren İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, “Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun, bunu en etkin şekilde kutlamaya çalışıyor. Türkiye Yelken Federasyonu'nun organize ettiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteklediği 100. Yıl Atatürk Kupası Yelken Yarışları'nı düzenlemek için burada toplanmıştık. Deniz üzerinde 1919 yazısıyla birlikte günü kutlamak istedik. Buraya 81 ilden 160 yelken sporcusu katıldı. Bu katılan sporcular, Samsun'da 4 gün yarışacak ve 19 Mayıs'ta Tütün İskelesi'nde Cumhurbaşkanımızın katılacağı törende de bir gösteri yapacaklar” dedi.

Karaaslan: “19 Mayıs'ta hep birlikte tüm Türkiye tek vücut olacağız”

19 Mayıs'ta Samsun'da büyük bir coşkulu kutlama yapılacağının altını çizen Çiğdem Karaaslan ise, “Güzel şehrimiz, 19 Mayıs'ta 100 binlere ev sahipliği yapacak. Gökyüzünde Türk Yıldızları'nı izlerken, denizin üzerinde de büyük bir coşkuyla karşılaşacağız. Sahildeki etkinliklerin ardından Kültür Bakanlığımız tarafından hazırlanan '1919'dan 2019'a Bitmeyen Yolculuk' adlı eseri izlemek için bir araya geleceğiz. Arkasından iftar sofrasında tarihe imza atmış kahramanlarımızın aileleriyle, torunlarıyla ve milli sporcularımızla aynı masalarda buluşacağız. Bu gözle baktığımızda Türkiye'nin gözünün ve kulağının o gün için Samsun'da olacağını hem de aynı zamanda Samsun'un ritmini, bu güne kadar ki tarih boyunca öncü şehir olma kimliğinin tekrar vücut bulacağı ve gelecek yüzyıllara çok önemli bir ideal koyacağımız günü yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelecek olması, bizler için çok önemli ve değerli. Çünkü devlet erkanı ve protokolü, normalde 19 Mayıs'ta Ankara'daki kutlamalara katılır. Ama ilk kez Samsun'da ağırlayacağız. Birçok bakanımız da bizlerle birlikte olacak. Kısacası 19 Mayıs'ta hep birlikte tüm Türkiye tek vücut olacağız” diye konuştu.