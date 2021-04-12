Denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor

Türkiye'de denizlerde 2020-2021 av sezonu 15 Nisan itibarıyla kapanıyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Denizlerimizde ve iç sularımızda su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı da yasaklanmıştır. Alamana (voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir” dedi.

Yine bütün karasularında 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığının yasak olduğunu hatırlatan Sağlam, “Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm'den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Bütün karasularımızda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasak olup denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Yine bu ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması da yasaktır” şeklinde konuştu.

İbrahim Sağlam açıklamasını, “İdeal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerekmektedir” diyerek tamamladı.