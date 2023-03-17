Deprem bölgesinden çalınan yardım malzemeleri Samsun'da ele geçti

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında, deprem bölgesinden çalındığı değerlendirilen çok miktarda yardım malzemesi ve alet ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bir istihbaratı değerlendiren Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Polis yaptığı baskında deprem bölgesi için toplanan çok sayıda inşaat ve yardım malzemesini ele geçirdi. Depoda yapılan adli arama neticesinde şişme yatak, yağlı-elektrikli radyatör ısıtıcı, projektör, spiral taşlama makinesi, yağmurluk, kırıcı matkap, eldiven, mazot, kürek, kazma, balyoz, demir kesme makası, baret, halat, jeneratör pili, levye ve uzatma kablosu bulundu. Malzemelerin deprem bölgesinden çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.