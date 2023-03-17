İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem bölgesinden çalınan yardım malzemeleri Samsun'da ele geçti

Samsun’un Kavak ilçesinde polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında, deprem bölgesinden çalındığı değerlendirilen çok miktarda yardım malzemesi ve alet ele geçirdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında, deprem bölgesinden çalındığı değerlendirilen çok miktarda yardım malzemesi ve alet ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bir istihbaratı değerlendiren Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Polis yaptığı baskında deprem bölgesi için toplanan çok sayıda inşaat ve yardım malzemesini ele geçirdi. Depoda yapılan adli arama neticesinde şişme yatak, yağlı-elektrikli radyatör ısıtıcı, projektör, spiral taşlama makinesi, yağmurluk, kırıcı matkap, eldiven, mazot, kürek, kazma, balyoz, demir kesme makası, baret, halat, jeneratör pili, levye ve uzatma kablosu bulundu. Malzemelerin deprem bölgesinden çalındığı öğrenildi.


Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.