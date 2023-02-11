Depremin çocuklar üzerindeki etkileri

Yeşim Çınar Yakar, deprem gibi korkutucu olayların çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremden milyonlarca insan etkilendi. Depremin yıkıcı etkisi çocukları da olumsuz etkiledi. Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, bu dönemde özellikle depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Çocuklara doğru ve anlaşılabilir bilginin verilmesi gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Çocuklara, soru sormalarında ve kaygılarını ifade etmelerinde sorun olmadığı mesajını verin. Unutmayın ki insan bilinmeyenden daha çok korkar. Çocukların doğru ve anlaşılabilir bilgiye sahip olması onların kaygılarını azaltacaktır. Ona sık sık güvende olduğunu söyleyin ve sık sık sorularını cevaplayarak duyduğu yanlış bilgileri düzeltin bu çocukların güvende hissetmesine yardım edecektir. Ebeveynler çocukları için rol modeldir. Çocuklar, ebeveynlerin olaylara verdikleri tepkileri taklit eder. Bu nedenle ebeveynlerin stresli durumlarda kendi kaygılarının farkında olmaları ve duygularını yönetebilmeleri önemlidir. Bu konuda eğer ebeveynler duygularını yönetemiyorlarsa psikolojik destek almaktan çekinmemeliler” dedi.

“Deprem sırasında çocuklara ne yapmaları gerektiğini öğretin”

Bir deprem riskine karşı çocuklara depremde yapılması gerekenlerin öğretilmesinden bahseden Uzm. Dr. Yakar, “Bir deprem sırasında çocuklara ne yapmaları gerektiğini öğretin. Deprem öncesi bir planının olması çocuğunuzun kendini güvende hissettirecek ve endişelerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın deprem haberlerine maruz kalmasını önleyin. Çocukların deprem sonrası yayınlanan görüntülere maruz kalması, travmayı tetikleyici olabilir. Yetişkinlerin depremle ilgili konuşmaları mümkün olduğunca çocukların yanında yapmamalı, yapılıyorsa bile daha dikkatli konuşmalılar çünkü çocukların anlamlandıramadıkları konuşmalar, onların daha çok korkmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca deprem sonrası arkadaşlarıyla iletişime geçmesi ya da onlarla görüşmesi çocuğunuzun kendini iyi hissetmesini ve normal hayata daha çabuk uyum sağlamasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Korkular 4-6 haftayı geçerse profesyonel destek alınmalı”

Korkuların geçmemesi durumunda yapılacakları da açıklayan Yakar, şunları söyledi:

“Çocuğunuzun her zaman yapılan günlük rutinlere bağlı kalmasına özen gösterin, yemek ve uyku vakitlerini değişmemesi rutinin devam etmesi çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Yaşadıklarını, hissettiklerini resimle anlatmasından veya oyunlara yansıtmasından çekinmeyin bu çocuğunuzun kaygısını azaltacaktır. Eğer çocuğunuzun deprem sonrası deprem ile ilgili duygusal tepkileri, korkuları 4-6 haftadan fazla uzun süre devam ediyorsa profesyonel bir destek alınmalı.”