Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Samsun'da konser verecek

Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, ‘9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri' çerçevesinde, Samsun TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde 17 Mayıs'ta Samsun'da konser verecek.

Her yıl farklı temalarla birlik ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Günü, bu yıl beraberlik ve barış ruhunu vurgulamanın yanı sıra, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine ilişkin dayanışmaya da dikkat çekiyor. Bu çerçevede, mozaik kent Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverlerle buluşuyor. Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Antalya'dan sonra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde, 17 Mayıs Çarşamba günü akşamı Samsun'da bir konser verecek. Avrupa Günü Dayanışma Konserlerinin Samsun ayağı 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 19.30'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde (Yeşilyurt AVM Yanı) gerçekleştirilecek. Sanatseverler konseri ücretsiz izleyebilecek.

"Acılarını, kederlerini, türkülerini burada bizimle paylaşacaklar"

Antakya Medeniyetler Korosu'nu ikinci kez Samsun'da ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Avrupa Günü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı konserde kendileri de birer depremzede olan ve farklılıkların bir arada barış içinde yaşama fikrinin en güzel örneklerinden biri olan Antakya Medeniyetler Korosu'nu şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Acılarını, kederlerini, türkülerini burada bizimle paylaşacaklar. Tüm sanatseverleri düzenleyeceğimiz dayanışma konserine bekliyoruz” dedi.