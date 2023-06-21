Depremzedeler için düzenlenen 'Cemal Safi Şiir Yarışması'nda 3 bin şiir yarıştı

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından deprem afeti yaşayan illere ithafen “Gelin Birlik Olalım, Yarın Çok Geç Olmadan” adı altında düzenlenen ve 3 bin şiirin katıldığı "4. Cemal Safi Şiir Yarışması"nın kazananı belli oldu.

Sanatın iki seçkin dalı olan şiir ve musikiye iz bırakarak Türk edebiyatında yer edinen, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeye katkıları vesilesiyle "Türkçeyi en iyi kullanan şair" ödülüne layık görülen şair Cemal Safi'ye adanan 4. Geleneksel Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

“Birlik manzumesi birinci oldu”

Ölümünün 5. yılında geride birçok eser bırakan Cemal Safi adına düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin birçok ili ve yurt dışından 3 bin şiir yarıştı. 7 kişilik jüri ekibinin hassasiyetle değerlendirmeye aldığı şiirler deprem afeti yaşayan illerin adına yönelik sıralamaya girdi. “Birlik Manzumesi” adlı şiiri ile Mustafa Sade (Şanlıurfa) Ödülü ile birinci,” Çimen Rengi Sabahlar” adlı şiir ile Ülkü Olcay (Adana) Ödülü ile ikinci,” Devran” adlı şiirle İbrahim Şaşma (Adıyaman) Ödülü ile üçüncü, oldu.

“Depremi yaşayan 11 il adına kazananlar belli oldu”

Gecede; ”Birlik” şiiri ile Gülay Öztürk (Hatay) Ödülü,”Bir Hüzün Sağnağı” şiiri ile Nihat Malkoç (Kilis) Ödülü,”Kardeşlik Türküsü” şiiri ile Kamil Çelik (Malatya) Ödülü,”Birlik Var” şiiri ile Aynur Duman (Diyabakır) Ödülü,”İncitmeden” şiiri ile Yakup Gümüş (Kahramanmaraş) Ödülü,”Göçük Ay” şiiri ile Nilüfer Sönmez (Elazığ) Ödülü,Dervişhan Bohçası 2 şiiri ile Turgut Ataşçı (Osmaniye) ödülünü almaya hak kazandı.

“Kazanan şiirleri seslendirdiler”

Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleşen programa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Şahin Köktürk, SASAD Samsunlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ömer Umutlu, Kenan Yavuzarslan, Aşık Obalı (Mustafa Bilir) dereceye giren şiirleri seslendirdiler.

“Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği gece”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun'u çok seven, Samsunlu olmaktan gurur duyan ve bunu her vesileyle dile getiren, besteli bestesiz şiirleriyle sadece Samsun'un değil bütün Türkiye'nin bir değeri haline gelen şair kıymetli sanatkarımız Cemal Safi adını yaşatmak adına ilçemizin sokaklarına ve Kültür Merkezimize ismini vererek gelecek kuşaklara taşıyoruz. Burada sanatseverlerimiz hepsi bir aradadır. Cemal Safi üstadımızla yakında tanışma fırsatını bulup sohbet etme imkanı bulan birisiyim. İçinde bulunduğumuz Acem Tekkemizi kültür evi olarak bu amaca yönelik tahsis ettik. Bizden sonra da devam edip gideceğini umuyorum. Çünkü güzel olan şeyleri kimse bozmaz. Bu gece benim içinde özel bir gece. Çünkü ben de bir depremzedeyim. Adapazarı depreminden enkazdan çıktım. Ülke olarak deprem dolayısıyla acı kayıplar verdiğimiz felaket sonrası birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına 11 ile ithafen düzenlenen şiir yarışması daha da anlamlı oldu. Bu yarışmada kaybeden olmadı. Katılan tüm şairlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki bizi biz yapan değerleri yazdıran bir şehrin evlatlarıyız” dedi.

“Büyük bir dayanışma örneği sergiledik”

Adıyaman ödülünü alan İbrahim Şaşma'nın "Devran" adlı şiirini seslendiren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, ”Tüm şairlerimizi tebrik ediyorum. Şiirlerin deprem illerine özgün kılınması ise ayrı güzel olmuş. Ben de depremde görevli olarak Kahramanmaraş Elbistan'a gittim. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği sergiledik millet olarak. Bu nedenle ilişkilerimizi sıkı tutup gönül bağlarımızı koparmıyoruz. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayarak bu güzel atmosferi oluşturan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.