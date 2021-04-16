Derbent Baraj Gölü kenarında ruhsatsız karavanlar mühürlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan karavanlar belediye ekiplerince mühürlendi.

Kolay Boğazkaya ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 5 yıllığına kiralanan Derbent Baraj Gölü kenarında balıkçılık yapan kooperatif üyelerinin dışında da çok sayıda yapılan karavanlar Bafra Belediyesi Yapı Denetim ekiplerince yapılan kontrollerde ruhsat projesine aykırı olduğu tespit edilerek mühürlendi. Mühürlenen karavanların 15 gün içerisinde karavan sahipleri tarafından yıkılması istendi. Aksi takdirde karavanların belediye ekiplerince yıkılacağı bildirildi.