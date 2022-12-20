Deri prick (Alerji) testi ile alerjik durumlar tespit edilebiliyor

Serpil Eladağ Yurt, deri prick (alerji) testi ile kişinin solumuş veya dokunmuş olduğu bir nesnenin kendisinde oluşturduğu alerjik durumları tespit edilebileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Serpil Eladağ Yurt, deri prick testi hakkında bilgiler verdi. Yetişkin alerji testi olarak da bilinen deri prick testinin kişide alerjik olarak ortaya çıkan herhangi bir maddeyi tespit etmek amaçlı yapıldığını belirten Uzm. Dr. Serpil Eladağ Yur, alerji deri testlerinde kişinin solumuş veya dokunmuş olduğu bir nesnenin kendisinde oluşturmuş olduğu alerjik durumları tespit edebilmek amacıyla yapıldığını dile getirdi.

“Neye alerjiniz varsa ortaya çıkıyor”

Testin faydalarından bahseden Uzm. Dr. Serpil Eladağ Yurt, “Alerjik hastalıklarda neye karşı alerji olunduğunun tespiti için deri prick testleri bulunmaktadır. Deri testi ile solunum paneli, gıda paneli şeklinde hastalara cilt testi yapılarak neye karşı alerji olunduğunun tespiti yapılmaktadır. Çok yoğun alerjisi olanlarda desensitizasyon için, aşılama için yönlendirme ya da ilaç kontrolü ile en azından sıkıntıların giderilmesi yapılmaktadır" dedi.