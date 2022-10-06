Dernekten öğrencilere destek

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği, öğrencilere araç-gereç desteğinde bulundu.

Dernek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Hasan Çakın Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde öğrencilere kırtasiye, defter, forma, kumaş ve ip gibi malzemelerden oluşan destek verdi. Ayrıca tespit edilen ihtiyaç sahibi 155 öğrenciye de dernek binasında kırtasiye, forma yardımında bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Öğrencilerin eğitimini desteklemek önceliğimiz. Gönüllülerimizin bağışladığı malzemeleri öğrencilerimize teslim ettik. Bugün de Kız Meslek Lisesi öğrencilerine kumaş ve ip götürdük. Pratik dersleri olan giysi atölyesinde kullanılacak olan malzemeleri okul müdürü Yıldıray Baş'a teslim ettik. Bir yardım köprüsü olan derneğimize yaptıkları bağışlar için gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.