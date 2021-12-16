İhlas Haber Ajansı

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Derya öğretmen kansere yenik düştü

Samsun’da 36 yaşındaki matematik öğretmeni bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 36 yaşındaki matematik öğretmeni bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.


Fatih Ortaokulu'nda görevli olduğu öğrenilen matematik öğretmeni Derya As Yüksel, yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Verdiği mücadeleyi kaybeden 1 çocuk annesi genç öğretmen, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Derya öğretmenin acı haberi üzerine, “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

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