Destici: “Sağduyulu vatandaşlarımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımız birinci turda yeniden seçilecek”

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkiye'deki sağduyulu vatandaşlarımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımız birinci turda yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir” dedi.

Genel Başkan Mustafa Destici, Samsun'un Bafra ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin(SKM) açılışına katıldı. Atatürk Bulvarı'nda bulunan SKM'nin açılışında konuşan Destici, Türkiye'deki sağduyulu vatandaşların desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci turda yeniden cumhurbaşkanı olarak seçileceğini söyledi.

Destici, “Önemli olan birliğimizdir, beraberliğimizdir. Önemli olan devletimizin devamlılığıdır. Ülkemizin bütünlüğüdür. Milletimizin istiklali ve istikbalidir. Bizim Büyük Birlik Parti olarak 30 yıldır şehit liderimiz Muhsin başkanımızla çıktığımız bu yoldaki en büyük derdimiz, en büyük gayemiz budur. 14 Mayıs'ta yine bir seçim arifesindeyiz. İki seçimi birlikte yaşayacağız. Sandığın birinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek, diğer sandıkta da milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayı mevcut Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 14 Mayıs'ta da siz kıymetli Bafralı, Samsunlu ve tüm Türkiye'deki sağduyulu vatandaşlarımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımız birinci turda yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Millet İttifakı'nın her şeyi karalamaya çalıştığını belirten Destici, “Türkiye'nin birliğinin, 21 yüzyılın Türk asrı olması için başlatılan Türkiye Yüzyılı hamlesinin gerektirdiği de budur. Başta savunma sanayisi olmak üzere üretimde pek çok alanda atılan adımların kesintiye, akamete uğramaması için de gerekli olan budur. Ama öyle çıldırmışlar öyle gözleri kararmış ki Tayyip Erdoğan gitsin de, cumhurbaşkanı kaybetsin de ne olursa olsun anlayışını girmişler. Bu çok tehlikeli bir anlayış. Geçtiğimiz günlerde gaz çıkarıldı ve şebekeye bağlanma törenine katıldık Cumhurbaşkanımız ile birlikte. Ona da bir bahane buluyorlar. Efendim Akşener diyor ki, ‘bu gaz bizim bulduğumuz gaz değilmiş', efendim ‘Rusya gaz göndermiş'. Sanki Karadeniz'den hortumu çekiyorsun bu gaz geliyor. Hanımefendi bu mesafe kaç yüz kilometre biliyor musun, o denizin altından boru döşemek ne kadar sürer, bir mühendise sorun, patinizde hiç mi mühendis yok? Öyle bir hazımsızlık, öyle bir kabullenemezdik var ki her şeyi karalamaya çalışıyorlar. İşte aziz milletimiz 14 Mayıs'ta bunu da değerlendirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.