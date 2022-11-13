Dev çöp kamyonlarına çocuk eli değdi

Samsun'da Canik Belediyesi, dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Minik çocuklar tarafından yapılan sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili resimleri çöp kamyonlarına yapıştıran belediye, ilçeye farklı bir renk kattı.

Canik Belediyesi ilk olarak Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması düzenledi. Yarışma sonucunda oldukça farklı ve dikkat çeken resimler ortaya çıktı. Akabinde geliştirilen projede belediye bünyesinde 10 çöp kamyonu minikler tarafından yapılan resimlerle süslendi. Sokakta görev yapan çöp kamyonları artık miniklerden izler taşıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak çocuklarımıza geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde anlatmak için ‘sıfır atık ve iklim değişikliği' konu başlıklarını içeren bir resim yarışması düzenledik. Bölgemizde ilkokul ve ortaokul sınıflarında eğitim gören tüm çocuklarımızı bu yarışmaya dahil ettik. Yarışma organizasyonuyla ‘sıfır atık ve iklim değişikliği' konusuna dikkat çekerek çocuklarımızın farkındalıklarını arttırmak istedik. Asıl amacımız buydu. 21. yüzyılda tüm dünyanın sorunu haline gelen çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendirmeyi amaçladık. Bunu yaparken de resim sanatı sayesinde çocuklarımızı eğlendirmiş aynı zamanda eğlendirmiş olduk. Çocuklarımız hayal güçlerini yansıttıkları birbirinden güzel resimleri bize ulaştırdılar. Yaklaşık 100-150'ye yakın resim bizlere ulaştı. Kurduğumuz komisyonla bu resimler içinden 10 tanesi seçildi. Bugün Canik'te bulunan çöp kamyonlarımızın üzerine düzgün bir şekilde yapıştırıldı. Şu anda çocuklarımızın yaptığı bu 10 resim Canik ilçesinin sokaklarında dolaşıyor. Bu projeyle çok ciddi ve güzel eleştiriler almış olduk. Dünyamızı daha yaşanabilir bir yer olarak kılmak amacıyla, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için Allah'ın bize lütfetmiş olduğu doğayı inşallah hep birlikte koruyacağız" dedi.

Sandıkçı sözlerini, "Son olarak da çocuklara tavsiyem, bizlere her konuda katkıda bulunabileceklerini unutmasınlar. Bizim için fikirleriniz çok önemlidir" diyerek tamamladı.